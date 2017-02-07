Minersville girls basketball team is sitting pretty at 21-0. Our top ranked team is in chill mode heading into the Schuylkill League playoffs next week.
Minersville girls basketball
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Minersville vs Mahanoy Area girls basketball
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Minersville Girls Dominate Lourdes Regional 72-27
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Experience Leading the Way for Minersville Girls Basketball
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Pottsville vs North Schuylkill girls basketball
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Williams Valley vs Minersville girls basketball
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North Schuylkill vs Pottsville girls basketball
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Lourdes Regional @ Marian Catholic
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Marian Catholic @ Schuylkill Haven
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Shenandoah Valley at Mahanoy Area
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Blue Mountain vs Pottsville basketball
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Marian Catholic vs Shenandoah Valley boys basketball
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Mid Valley vs Dunmore girls
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West Scranton @ North Pocono girls basketball