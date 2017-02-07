Minersville girls basketball

Posted 6:40 pm, February 7, 2017, by

Minersville girls basketball team is sitting pretty at 21-0.  Our top ranked team is in chill mode heading into the Schuylkill League playoffs next week.

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