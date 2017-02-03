Lackawanna College is back on the upswing as the Falcons fly into February.
Lackawanna College Men’s basketball
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Orange vs Lackawanna basketball
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Lackawanna Falls to No. 3 Essex 88-76
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Lackawanna College womens basketball
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Marywood vs Centenary Men’s basketball
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Muhlenberg @ King’s Men’s basketball
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Cabrini vs Scranton Men’s basketball
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American @ Bucknell Men’s basketball
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Wilkes Tops King’s By a Point in Men’s Basketball
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Drew v Wilkes Men’s basketball
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Misericordia at Wilkes Men’s basketball
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King’s Falls to Eastern 75-64
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Scranton Men Win Cross-County Challenge
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Scranton Men Down Juniata 78-61