Lackawanna College hosted Orange in Men's and Women's college basketball. Lackawanna Men won 100-76, the Women also won 91-70.
Orange vs Lackawanna basketball
-
Lackawanna Falls to No. 3 Essex 88-76
-
West Scranton @ North Pocono girls basketball
-
Bucknell womens basketball
-
Mid Valley vs Dunmore girls
-
Bucknell Men’s Basketball
-
-
Abington Heights vs Scranton Prep
-
Hazleton Area vs Scranton Prep basketball
-
#7 Lackawanna Falcons vs. #8 Mesa Community College Thunderbirds in Valley Of The Sun Bowl
-
Abington Heights vs Dunmore boys basketball
-
Dunmore vs Mid Valley boys basketball
-
-
King’s Falls to Eastern 75-64
-
Holy Cross Boys Beat Dunmore, Advance To First Half Title
-
Centenary vs Marywood Women’s basketball