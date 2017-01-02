A new year of Talkback 16 includes comments about our coverage of the Rose Bowl, celebrity deaths of 2016, and one Talkback caller announces his retirement.
Talkback 16: Penn State in the Rose Bowl, Celebrity Deaths, Retirement
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Talkback 16: Back in Trouble, Military Greetings, Penn State
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Talkback: Carrie Fisher, Music, Drivers’ Licenses
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Talkback 16: A Talkback Divided
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Talkback 16: Election Day
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Talkback: Lookback 2016 #3
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Talkback: Lookback 2016 #1
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Talkback: Lookback 2016 #4
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Talkback Feedback: Campaign Season
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Talkback 16: Anti-Trump Protests
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Talkback: Lookback 2016 #2
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Talkback Feedback: Being Thankful
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Talkback Feedback: Penn State Football
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Talkback 16: Scranton Finances, Backyard Train