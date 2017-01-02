2017 Rose Bowl: Penn State Football Coverage
School Closings & Delays

Talkback 16: Penn State in the Rose Bowl, Celebrity Deaths, Retirement

Posted 6:30 pm, January 2, 2017, by

A new year of Talkback 16 includes comments about our coverage of the Rose Bowl, celebrity deaths of 2016, and one Talkback caller announces his retirement.

Talkback 16 Online Discussion:

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